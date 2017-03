A floresta amazónica é formada por árvores que foram cultivadas por povos indígenas há milhares de anos, sendo as florestas “intocadas” e remotas o resultado das plantações pré-colombianas, segundo um estudo divulgado esta quinta-feira.

Algumas das espécies de árvores que são hoje abundantes na floresta amazónica, como o cacau, o açaí ou a castanha do brasil, provavelmente são comuns porque foram plantadas por pessoas que viviam na região antes da chegada dos colonizadores europeus”, afirmou Nigel Pitman, do museu de Chicago, Estados Unidos, e coautor do estudo.

Os resultados do estudo foram conseguidos com a sobreposição de dados de mais de 1.000 investigações florestais num mapa com 3.000 locais arqueológicos em toda a Amazónia.

Ao comparar a composição florestal a partir de distâncias variadas dos sítios arqueológicos a análise da equipa mostrou um quadro da Amazónia que revela que os povos pré-colombianos influenciaram a biodiversidade.

O estudo centrou-se em 85 espécies de árvores, conhecidas por terem sido domesticadas nos últimos milhares de anos por povos da Amazónia, quer por causa de comida quer para se abrigarem ou para outros usos.

Os investigadores descobriram que na bacia amazónica essas espécies tendiam em ser cinco vezes mais comuns nas regiões mais altas do que as não domesticadas. Em alguns locais as espécies domesticadas eram mais comuns e diversificadas mais perto dos centros arqueológicos.

Até mesmo no caso de algumas florestas muito remotas e antigas, que se supunha serem até hoje intocadas”, disse Pitman.

A descoberta hoje divulgada deverá aquecer o debate entre cientistas sobre como é que os milhares de anos de presença humana na Amazónia influenciaram os atuais padrões de biodiversidade. O imenso tamanho das florestas impediu a investigação arqueológica do local, dando a impressão de ser uma paisagem intocada, mas nos últimos anos foram descobertos muitos sítios arqueológicos.

A investigação envolveu centenas de ecologistas e cientistas sociais de todo o mundo e foi chefiada por Carolina Levis, especialista na matéria, da Universidade de Wagenigen, da Holanda.

Durante muitos anos os estudos ecológicos ignoraram a influência dos povos pré-colombianos na floresta que existe hoje. Descobrimos que um quarto dessas espécies domesticadas está amplamente distribuído na bacia e domina grandes extensões da floresta. Essas espécies são vitais para o sustento e a economia dos povos da Amazónia e indicam que a flora da Amazónia é em parte o que resta de um património dos antigos habitantes”, disse Levis.

Embora o pequeno número de espécies de árvores estudadas tenha permitido revelar um forte sinal humano nas florestas de hoje, os autores do trabalho dizem que poderá ser ainda melhor sustentado porque há centenas de outras espécies de árvores que foram usadas por povos antes da chegada dos europeus.