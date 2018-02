Um jacaré com mais de um metro foi capturado num parque de estacionamento de um centro comercial em Sarasota, na Flórida, nos EUA. Segundo as autoridades de Sarasota, a polícia foi chamada por populares para fazer uma captura sem, no entanto, saber de que animal se tratava.

Quando chegaram ao parque de estacionamento, os agentes depararam-se com o réptil a descansar debaixo de um carro.

Segundo o jornal local Sarasota Herald-Tribune, apesar de não ser um jacaré muito grande, o animal resistiu à captura de forma feroz. O momento foi captado pelo xerife de Sarasota que divulgou o vídeo no Facebook.

Depois de capturado, o jacaré "foi transferido para um corso de água mais apropriado na parte leste do condado", revelou a porta-voz da polícia, Kaitlyn Perez, ao mesmo jornal.