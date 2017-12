Participou em um dos filmes mais emblemáticos do cinema: "Música no Coração" e sem ela não estaria completo o elenco das sete crianças do capitão Von Trapp.

Heather Menzies-Urich, a Louisa Von Trapp, morreu ontem, véspera de Natal, aos 68 anos, vítima de cancro.

As notícias sobre a sua morte sucedem-se nas redes sociais.

Ironicamente, a atriz canadiana perdeu a vida no momento do ano em que, pelo menos em Portugal, várias gerações se recordam do filme que a imortalizou e porque sempre reuniu a família em qualquer tarde do dia de Natal.

Datado de 1966, "Música no Coração" transporta-nos ao fim dos anos 30, pouco antes da Segunda Guerra, em que uma noviça que vive num convento - protagonizada por Julie Andrews, não se consegue adaptar às regras religiosas, e vai trabalhar como governanta de um capitão viúvo com sete filhos, levando a alegria de novo à casa.