A uma semana de deixarem a Casa Branca, as filhas do Presidente norte-americano cessante, Malia e Sasha Obama, receberam elogios e conselhos das filhas do ex-presidente George W. Bush.

"Há oito anos, numa noite fria de novembro, nós acolhemos-vos na escadaria da Casa Branca. Vimos a excitação, mas também a desconfiança nos vossos olhos", escreveram as duas gémeas, de 35 anos, Jenna e Barbara Bush, num artigo publicado na quinta-feira à noite na página eletrónica da revista Time.

"Em oito anos, vocês alcançaram tanto. E viram tantas coisas", escrevem as duas irmãs. "De meninas, vimo-vos tornarem-se impressionantes jovens mulheres, simplesmente e graciosamente... Agora, vocês vão juntar-se a um outro clube exclusivo, a de antigos filhos de presidentes".

Malia Obama, de 18 anos, acabou o ensino secundário e está num ano sabático antes de entrar na Universidade de Harvard no próximo ano.

A irmã Sasha, de 15 anos, ainda está no liceu e é por isso que a família Obama decidiu ficar em Washington quando o presidente eleito, Donald Trump, iniciar funções, a 20 de janeiro.

Na carta, as filhas de Bush também dão conselhos às irmãs Obama.

"Aproveitem a faculdade. Quase todo o planeta o sabe, foi isso que nós fizemos", escrevem Jenna e Barbara, numa referência aos pequenos escândalos ligados ao seu consumo de álcool que surgiram na imprensa quando entraram na Universidade.

"Explorem as vossas paixões. Saibam quem são. Cometam erros - estão autorizadas a fazer isso. Continuem cercadas por amigos leais que as conheçam, as adorem e as protejam ferozmente", escreveram ainda as irmãs Bush.

"Aqueles que vos julgam não gostam de vocês e as suas vozes não devem ter significado. São os vossos próprios corações que importam", acrescentaram.

Jenna, Barbara e o pai, George W. Bush, em 2007 (Foto: LUSA)

Jenna e Barbara Bush cresceram no Texas e saíram do liceu em 2000, ano da eleição do pai para a Casa Branca, onde ficou durante oito anos, sendo sucedido por Barack Obama.

Barbara Bush agora é advogada em assuntos de saúde que vive em Nova Iorque, enquanto Jenna Bush Hager é uma jornalista de televisão casada e mãe de duas meninas.