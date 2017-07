No espaço de dois dias, desapareceram, de forma misteriosa, quatro jovens de um bairro nobre do condado de Bucks, nos subúrbios da cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Até agora, não há sinais de nenhum deles e as autoridades investigam, de forma contundente, a hipótese de crime, e trabalham com a hipótese de já nenhum deles estar vivo e de terem sido assassinados.

O primeiro a desaparecer foi Jimi Tar Patrick, 19 anos. Foi visto pela última vez, na quarta-feira, cerca das 18:00. O alerta para o seu desaparecimento foi dado no dia seguinte, quando não apareceu para trabalhar.

Jimi Tar Patrick, 19 anos, foi o primeiro jovem a desaparecer. (Divulgação/Bucks County District Attorney Office)

Na sexta-feira, desapareceram Mark Sturgis, 22 anos, e o seu melhor amigo de longa data Tom Meo, 22 anos. Pelas 18:00, Mark disse ao pai que ia sair com Tom, mas que não se preocupasse, porque os dois apresentar-se-iam ao trabalho, na manhã seguinte, na empresa de construção de Mark Potash (pai de Mark Sturgis), onde ambos eram funcionários. Mas não apareceram e os telemóveis de ambos estão desligados desde então.

Mark Sturgis (imagem da esquerda) disse ao pai que ia ter com Tom Meo (à direita). Nunca mais foram vistos. (Divulgação/Bucks County District Attorney Office)

O último jovem a desaparecer foi Dean Finocchiaro, 18 anos. Foi visto pela última vez cerca das 18:30 de sexta-feira.

Dean Finocchiaro foi visto pela última vez na sexta-feira, pelas 18:30. (Divulgação/Bucks County District Attorney Office)

As autoridades procuram-nos desde então, mas sem sucesso. Esta segunda-feira, as autoridades detiveram um jovem de 20 anos, Cosmo DiNardo. De acordo com a NBC, o jovem estava na posse de uma arma e munições, apesar de estar proibido de ter licença de porte de arma, por causa do seu historial de doença mental.

O jovem foi detido durante buscas relacionadas com o quádruplo desaparecimento em duas propriedades da família de DiNardo, que foram levadas a cabo no domingo e na segunda-feira. Numa dessas propriedades, um campo de milho contíguo a uma quinta, as autoridades estão a fazer escavações em locais muito precisos.

Cosmo DiNardo foi detido, mas não se sabe ao certo qual a ligação ao caso. (Divulgação/Bucks County District Attorney Office)

As autoridades esclarecem que o jovem detido não foi, contudo, interrogado como suspeito no caso do desaparecimento dos quatro jovens.

A polícia foi conduzida até à quinta dos pais de DiNardo pelos sinais de telemóvel de um dos jovens desaparecidos. Não os encontrou, mas de acordo com o pai de Mark Sturgis, terão encontrado um carro dos anos 90, que era conduzido por Tom Meo, outro dos desaparecidos.

Há informações contraditórias sobre a ligação entre os quatro jovens desaparecidos. O pai de Mark assegura que o filho conhecia Dean Finocchiaro, mas diz que nunca o ouviu falar de Jimi Tar Patrick.