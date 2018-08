O Governo português referiu hoje que não há portugueses entre as vítimas da queda de uma plataforma de madeira num festival em Vigo, Espanha, que fez mais de 300 feridos.

Segundo fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, “os dados fornecidos pelas autoridades espanholas indicam que não há portugueses entre os feridos hospitalizados”.

De acordo com o último balanço do governo regional da Galiza, a queda da plataforma na noite de domingo para segunda-feira num concerto do ‘rapper’ Rel B, no festival de desporto e música urbana em Vigo, provocou 316 feridos.

Do total de feridos, há nove hospitalizados, mas que não correm risco de vida, referiu a mesma fonte.

Segundo o presidente da Autoridade Portuária de Vigo, Lopez Veiga, o acidente terá tido origem numa falha estrutural e não num problema de manutenção.

Nas próximas horas irá ser realizado um estudo técnico para esclarecer o que aconteceu e verificar o estado de toda a estrutura, a fim de impedir que algo semelhante possa acontecer novamente, afirmou, em declarações à agência espanhola, Efe.

O estudo irá também verificar se houve um excesso de pessoas na plataforma, que poderia ter causado a queda.

Entretanto, a organização do festival assegurou, em comunicado, que os concertos programados para este festival "cumpriam as condições de segurança exigidas pela legislação".

Os organizadores do festival lamentam profundamente o acidente e manifestam a sua solidariedade "com todos os feridos e as suas respetivas famílias”, afirmando que são “a prioridade absoluta para todos".