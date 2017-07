Duas pessoas foram hoje colhidas e seis outras ficaram igualmente feridas na sétima largada de touros no festival de San Fermin, em Pamplona.

Todos os oito feridos - sete homens e uma mulher – foram tratados no Hospital de Navarra, Espanha, segundo o médico Jon Arizeta.

As colhidas afetaram as pernas destas pessoas. Os restantes feridos apresentavam ferimentos na cabeça e nenhum apresentava qualquer risco.

A largada de hoje foi considerada rápida e teve como cabeça de cartaz um touro de nome “Fundador”.

No início do mês, ativistas manifestaram-se contra estas festas de touros. Veja aqui as imagens.