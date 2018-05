A Alta Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, vincou esta sexta-feira a determinação da Europa de cumprir o acordo nuclear com o Irão, apesar de o Presidente dos Estados Unidos ter anunciado a saída.

A nossa determinação é manter este acordo. Obviamente, precisamos que o único país que pode unilateralmente destruir este acordo, o Irão, mantenha o seu compromisso", afirmou Federica Mogherini, acrescentando ter ficado tranquilizada sobre as intenções de Teerão após as declarações do Presidente iraniano, Hassan Rouhani.