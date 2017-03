A União Europeia advertiu hoje que a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela de assumir os poderes do parlamento “está a colocar em causa” os poderes constitucionais da assembleia nacional eleita democraticamente pelo povo venezuelano.

A porta-voz da Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros afirmou hoje, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, que a situação está a ser seguida “de muito perto” por Bruxelas e apontou que a União está a ponderar “as próximas etapas”, mas ao ser questionada sobre se as mesmas podem incluir sanções conta as autoridades venezuelanas, disse que “nesta fase é prematuro avançar a natureza dessas etapas”.

Maja Kocijancic leu uma declaração da chefe de diplomacia europeia, na qual Federica Mogherini recorda que “o pleno respeito pela Constituição, os princípios democráticos, o Estado de Direito e a separação de poderes são cruciais para que o país possa alcançar uma saída pacífica face à difícil situação que atravessa e recuperar a estabilidade política”.

Assis diz em nome do PE que Maduro deve resolver “imediatamente” situação

Também hoje o eurodeputado Francisco Assis, presidente da delegação do Parlamento Europeu para as Relações com o Mercosul, condenou os últimos desenvolvimentos na Venezuela e disse que é da responsabilidade do presidente Nicolás Maduro “resolver esta situação imediatamente”.

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o deputado do PS, em nome da delegação para as relações com o Mercosul, observa que “a suspensão da assembleia nacional pelo Supremo Tribunal e as restrições à imunidade parlamentar dos seus membros são uma clara violação de um dos princípios mais básicos do Estado de direito”.

Apontando que “a separação de poderes deve ser respeitada por todos”, Assis diz que é necessário pôr cobro a “este ataque aos membros da assembleia nacional democraticamente eleitos“.

“É da responsabilidade do governo do senhor Maduro resolver esta situação imediatamente. Permitir que isto aconteça é um claro desrespeito da constituição nacional da Venezuela e dos princípios democráticos que esta defende”, afirma.