Um quadro do pintor russo-francês Marc Chagall, roubado há cerca de 30 anos da casa de um casal de colecionadores em Manhattan, Nova Iorque, foi agora recuperado por inspetores do FBI.

Segundo anunciou a autoridade policial norte-americana no twitter, a obra - intitulada "Otelo e Desdémona", pintada em 1911 - foi roubada em 1988 do apartamento do joalheiro e colecionador de arte Ernest Heller e da sua mulher Rose, ambos já falecidos.

Foi um trabalho caseiro. Uma pessoa que tinha acesso regular ao prédio foi roubando os apartamentos enquanto os moradores estavam ausentes", referiu o inspetor Marc Hess, da equipa do FBI que investiga crimes relacionados com obras de arte.

À beira da morte

Os inspetores do FBI encontraram o quadro de Marc Chagall no ano passado, mas só agora foi feito o anúncio da descoberta, após a verificação necessária sobre a autenticidade.

A tela foi encontrada no sótão de um indivíduo com ligações ao crime organizado na Bulgária, residente no estado norte-americano de Maryland.

Com 72 anos, segundo refere o jornal New York Times, o atual possuidor do quadro sofre de uma doença terminal. O inspetor Marc Hess acredita que a recuperação da tela de Chagall por parte do FBI foi "parcialmente favorecida pela sua morte iminente".

O indivíduo terá antes tentado vender a pintura a uma galeria de Washington. Mas, a falta de documentos que a autenticassem levou o dono da loja a alertar a polícia, que passou o caso para "as mãos" do FBI.

No decorrer das investigações, as autoridades descobriram que o homem terá recebido o quadro no início dos anos 90, diretamente das mãos do assaltante, que procurava vendê-la. Após várias tentativas falhadas, o quadro permeneceu no sótão do indivíduo.

700 mil euros

Avaliadores norte-americanos admitem que a tela "Otelo e Desdémona", pintada nos inícios da carreira de Chagall (1887-1985), possa valer em leilão entre 700 mil e 900 mil dólares (de 567 mil a 729 mil euros), consoante o estado de conservação em que se encontra.

Até haver um desfecho para o quadro, sobra para a polícia norte-americana a convicção da dificuldade em transacionar arte nos circuitos clandestinos.

A arte bem documentada e conhecida é muito difícil de ser vendida depois de ter sido roubada", disse o agente Tim Carpenter da equipa de crimes de arte do FBI.

Quanto ao furto do quadro de Chagall, o caso criminalmente já prescreveu e nenhum dos dois homens - o que roubou e o que guardou a obra - pode agora ser processado pela justiça norte-americana. Ao FBI restará a devolução aos legítimos proprietários. Ou aos herdeiros do casal Ernest e Rose Heller.