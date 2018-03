Pelo menos sete pessoas morreram, este sábado, em confrontos entre polícias e alegados traficantes de droga numa favela no Rio de Janeiro, cidade brasileira que está sob forte intervenção policial há cerca de um mês.

De acordo com uma publicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro na rede social Twitter, o incidente ocorreu na favela da Rocinha, localizada junto aos bairros turísticos de Ipanema e do Leblon, e começou quando um grupo de agentes, que patrulhava a zona, foi atacado a tiro pelos presumíveis traficantes de droga.

“Sete criminosos feridos foram socorridos no hospital [municipal] Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos”, informou a força de segurança, através da sua conta no Twitter.

Há cerca de uma hora, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro falava em seis mortos numa outra publicação.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma espingarda, duas granadas e sete pistolas, adianta a publicação mais recente.

O caso será agora tratado pelo departamento de homicídios daquela força de segurança.

O Rio de Janeiro vive uma intervenção federal na área de segurança pública desde o final de fevereiro, quando o Presidente Michel Temer assinou um decreto que passou a segurança pública do Estado para as mãos do Exército.

Desde o final das Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro tem sofrido com o agravamento da violência, situação que piorou devido à crise económica, o que fez com que as autoridades locais tivessem dificuldade em manter equipamentos de segurança e em pagar os salários dos agentes policiais.