Com o nascimento do novo bebé à família real britânica foram várias as personalidade que felicitaram o príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, através das redes sociais. Mas há uma publicação em especial de que toda a gente fala: a de Michelle Obama.

A ex-primeira dama dos EUA partilhou no Instagram uma foto dela e do seu marido Barack Obama com o pequeno George no Palácio de Kensington, captada antes de um jantar informal que aconteceu em abril de 2016.

O príncipe George, com apenas dois anos na altura, aparece a apertar a mão a Barack Obama, de pijama e roupão vestidos.

Michelle aproveitou esse detalhe para deixar uma mensagem especial à família britânica: "Barack e eu estamos muito felizes por felicitar o duque e a duquesa de Cambridge pelo nascimento. Esperamos conhecer o bebé em breve numa festa de pijama no Palácio de Kensington! Irei vestir o meu robe!"

O terceiro filho dos duques nasceu na Ala Lindo no Hospital St. Mary’s, em Londres, tal como os irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, de 2, e o pai, o príncipe William.

O nome do bebé só deverá ser conhecido nos próximos dias.

As apostas são lideradas pelo nome Arthur, nome do meio do pai e do avô, seguidas de Albert, nome do marido da rainha Victoria, o rei Eduardo.

Depois de se saber que o terceiro filho dos duques de Cambridge é um rapaz, o nome James disparou nas apostas e é o terceiro mais votado.