A família Troadec, desaparecida há duas semanas, na região de Nantes, em França, foi assasinada, avança a agência de notícias francesa AFP. Detido, no domingo, pela polícia, o ex-cunhado de Pascal Troadec confessou aos investigadores que assassinou o casal Brigitte e Pascal, ambos com cerca de 50 anos, e os filhos Sebastian, de 21 , e Charlotte, de 18 anos.

Nas últimas horas, a polícia de Nantes deteve a irmã de pascal e o ex-cunhado, na cidade de Brest, por terem alegadamente ligação ao desaparecimento da família.

Na base do quádruplo homicídio estará a disputa de uma herança, em barras ou moedas de ouro escondidas por Pascal. O alegado homicida admitiu à polícia francesa que matou e fez desaparecer os quatro corpos das vítimas.

A polícia ficou intrigada ao encontrar um traço do perfil genético do cunhado de Pascal Troadec, tanto na casa de Orvault e, especialmente, no carro do filho, Sébastien, que foi encontrado a 50 quilómetros de distância num parque de estacionamento na cidade portuária de Saint-Nazaire.

Agentes das polícias de Rennes e de Nantes trabalharam discretamente na pista de um diferendo familiar, que permaneceu confidencial até este domingo.

O casal tinha férias marcadas para Portugal, de 10 a 14 de abril.

Um mistério de duas semanas

Quando o mistério começou, com a notícia do desaparecimento, a polícia chegou a casa dos Troadec em Orvault, a 10 quilómetros de Nantes, e encontrou o que chamou de "uma casa parada no tempo": camas por fazer, louça suja na cozinha, frigorífico com comida, roupa molhada na máquina de lavar.

Não havia escovas de dentes nem de cabelo. Havia sangue, espalhado pelos dois andares da casa. O carro dos pais estava estacionado à porta.

Os testes de ADN revelaram que o sangue espalhado pela habitação pertence a três dos elementos da família (os pais e o filho) e que houve tentativa de limpar vestígios.