O Governo venezuelano manifestou solidariedade com os palestinianos e condenou a violência israelita junto à Faixa de Gaza, durante um protesto contra a transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, indicou em comunicado.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em nome do povo e do Governo bolivariano, manifesta a mais enérgica condenação perante as ações de violência cometidas contra o povo irmão palestiniano, na reação israelita à marcha em Gaza, em protesto pela ação unilateral e arbitrária do Governo norte-americano de transferir a embaixada em Israel, de Telavive para Jerusalém", de acordo com um comunicado divulgado em Caracas pelo pelo Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores.