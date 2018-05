As Forças de Defesa de Israel lançaram, esta noite, um novo ataque aéreo sobre Gaza que atingiu seis posições do Hamas, avança o Times of Israel que cita um comunicado do exército.

Este ataque acontece na primeira noite de Ramadão e apenas uma semana dos protestos na Faixa de Gaza terem feito mais de 60 mortos.

O ataque terá acontecido cerca da 1:00 (23:00 em Lisboa). Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel dizem que foram atingidos seis alvos do Hamas, quatro bases militares e dois depósitos de armas.

Segundo o Times of Israel, os ataques começaram como resposta aos alegados tiros da milícia palestiniana Hamas à cidade israelita de Sderot, que fica perto da fronteira com Gaza, esta quarta-feira. Alguns dos tiros chegaram mesmo a atingir casas do bairro de Sderot, causando estragos, mas não ferindo ninguém.

“Há pouco, tiros foram disparados de um avião das Forças de Defesa Israelitas e atingiram várias casas em Sderot”, lê-se num comunicado da cidade.

De acordo com o exército, soldados israelitas estiveram debaixo de fogo na fronteira, mas ninguém ficou ferido. Em resposta, as posições militares do Hamas foram atingidas, sendo que dois dos locais, a sul de Gaza, foram destruídas.