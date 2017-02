Contra tudo e contra todos, em particular as várias organizações de direitos humanos, o emirato do Kuwait mantém a pena de morte nas suas leis, desde meados dos anos 60 do século passado. De então para cá, de acordo com a contabilização da agência noticiosa Reuters, 74 homens e seis mulheres já foram executadas. E agora, a triste sorte coube também a um xeque da família real.

Entre sete condenados, o governo do pequeno país da Arábia - cuja ocupação em 1991 pelo Iraque originou a primeira guerra do Golfo pérsico - confirmou que o xeque Faisal Abdullah al Sabah também foi enforcado.

Trata-se das primeiras sete execuções levadas a cabo no Kuwait desde 2013, quando terminou uma moratória de seis anos.

Entre os executados estava o xeque Faisal Abdullah, membro da família real dos Al Sabah, que governa o emirato há dois séculos e meio. Desta vez, o emir Sabah al Ahmad, líder máximo do país, não lhe comutou a pena.

Assassínio em família

O caso que agora levou à morte o xeque ocorreu há sete anos. Faisal Abdullah era capitão do exército e disparou e matou um primo, Basil Salem al Sabah, de seu nome. Que era sobrinho do antigo emir, que governou entre 1965 e 1977.

Os motivos que o levaram a assassinar o primo nunca foram tornados públicos. Faisal foi condenado em 2011, sentença que seria ratificada dois anos depois. Então acabou a moratória que suspendeu a pena capital. O condenado aguardou mais três anos no corredor da morte e foi agora executado.

Em ocasiões anteriores, quando um membro da família real foi condenado por um crime, via a pena ser comutada. Mas agora, o emir Sabah al Ahmad al Sabah não o fez.

Enforcamento de mais seis

Com Faisal, seis outras pessoas foram enforcadas na prisão central da capital pelo regime do Kuwait. Segundo os relatos transmitidos pela imprensa internacional, foram executados dois egípcios, um cidadão do Bangladesh, uma filipina, uma etíope e ainda uma mulher do Kuwait.

Neste último caso, tratou-se de Nasra al Enezi, que, em 2009, causou a morte de 57 mulheres e crianças ao deitar fogo a uma tenda onde decorria o casamento do seu marido com uma segunda esposa.

O fim da moratória que suspendeu a pena de morte e o seu reatamento continuam a ser condenados por várias organizações de direitos humanos, que estimam haver cerca de meia centena de pessoas no chamado corredor da morte, aguardando o fim da vida.