Caso para dizer, agora é que são elas para Janusz Korwin-Mikke. Nâo há memória de uma punição como a aplicada ao eurodeputado polaco que defendeu em pleno Parlamento Europeu que as mulheres “devem ganhar menos” do que os homens. Porque são “mais fracas, pequenas e menos inteligentes”.

Esta terça-feira, no Parlamento Europeu, Antonio Tajani, apresentou o mapa de castigos que vai aplicar ao eurocético fundador do partido de extrema-direita "Coligação para a Renovação da República".

Janusz Korwin-Mikke fica sem ajudas de custo durante 30 dias - o que equivale à módica quantia de 9210 euros, é suspenso de todas as atividades parlamentares durante dez dias e proibido de representar o Parlamento Europeu durante um ano.

Além do anúncio feito na sessão do Parlamento Europeu, o italiano Tajani já a divulgou através da sua conta na rede Twitter, sob a referência "penalização severa para um insulto inaceitável contra as mulheres no plenário".

Severe penalty for an unacceptable insult against women in the plenary of @Europarl_EN. Read my decision: https://t.co/yp9P1CIcgb — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 14, 2017

"Sanções apropriadas à gravidade da ofensa”

Na comunicação divulgada pelos serviços do Parlamento Europeu, a severidade das sanções aplicadas ao eurodeputado polaco é justificada "pela gravidade da ofensa. Todas as mulheres foram ofendidas com um ataque à igualdade de género durante um debate no plenário presidido por uma mulher sobre um assunto relacionado com as mulheres".

Não irei tolerar este tipo de comportamento, em especial quando vem de alguém que é suposto representar os povos da Europa com a devida dignidade. Ofendendo todas as mulheres, o eurodeputado mostrou desprezo pelos nossos valores mais básicos", salienta Antonio Tajani, no comunicado do Parlamento Europeu.

O presidente do Parlamento Europeu aproveitou ainda para apresentar as suas desculpas a quem tenha ficado ofendido, sublinhando que um comportamento como o do eurodeputado polaco não será tolerado na instituição.