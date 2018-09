Um socorrista voluntário salvou seis cães encontrados presos dentro de um canil, em risco de morrerem afogados devido às inundações provocadas pelo furacão Florence. Os animais foram resgatados de uma propriedade em Leland, no estado norte-americano da Carolina do Norte, onde os proprietários os deixaram quando fugiram do furacão, sem pensar em como os animais sobreviveriam à tempestade violenta.

Um vídeo do resgate, publicado no Youtube pelo tabloide britânico Daily Mail, tornou-se viral e mostra os cães a uivar e a levantarem-se nas patas traseiras contra a frente da jaula para evitar respirar na água e desesperados para que alguém os liberte.

De acordo com o jornal britânico, o socorrista voluntário, Ryan Nichols, contou que, quando chegou ao canil, a água já lhe chegava aos joelhos. O homem conseguiu salvar os seis cães que lá se encontravam.

No momento em que são libertados, todos os cães nadam em direção aos voluntários. Se não estivessem trancados numa jaula, provavelmente teriam sobrevivido sozinhos.

O jornalista freelancer Marcus DiPaola publicou uma advertência no Twitter:

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.

We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy

— Marcus DiPaola (@marcusdipaola) 16 de setembro de 2018