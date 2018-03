A polícia do Arizona divulgou imagens do atropelamento mortal causado por um veículo autónomo da Uber. Recorde-se que esta foi a primeira morte causada por um veículo sem condutor.

O vídeo do acidente que ocorreu em Tempe foi divulgado devido à gravidade do mesmo, segundo informou a polícia em comunicado.

Uma câmara que capta o exterior do veículo mostra uma mulher a caminhar no meio da estrada, num caminho escuro, com a sua bicicleta, e vê-se o momento da colisão, terminando aí a gravação.

Depois, outra câmara foca a pessoa que opera o sistema dentro do carro, que olha para baixo repetidamente até que o acidente acontece.

O vídeo tem uma duração total de 21 segundos.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) 21 de março de 2018