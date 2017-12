O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, garante que os atos do antigo conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn, depois das eleições presidenciais de 2016 foram "legais", mas que foi obrigado a demiti-lo porque ele mentiu ao vice-presidente.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!