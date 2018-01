O presidente dos Estados Unidos da América e a mulher pediram emprestado ao Museu Guggenheim, em Nova Iorque, um quadro de Van Gogh, intitulado "Landscape with Snow" (“Paisagem com neve”), para o pendurarem nos aposentos privados, na Casa Branca, em Washington. O museu recusou e, em contrapartida, propôs emprestar a Donald e Melania Trump uma sanita totalmente feita em ouro de 18 quilates, da autoria do artista italiano Maurizio Cattelan, denominada “América” e avaliada em mais de um milhão de dólares (800 mil euros).

De acordo com o jornal The Washington Post, a curadora do Museu Guggenheim, Nancy Spector, que tem criticado publicamente o presidente norte-americano, pediu desculpa ao chefe de Estado por não poder emprestar-lhe "Paisagem com Neve", uma pintura do artista impressionista holandês concluída em 1888.

Lamentamos não poder satisfazer o vosso pedido original, mas temos esperança de que esta oferta especial seja do vosso interesse", escreveu Nancy Spector, no email que enviou ao presidente dos EUA em setembro, com uma fotografia da sanita dourada.

"Landscape with Snow" de Van Gogh, Museu Guggenheim, Nova Iorque (Foto: Public Domain)

Na mensagem, a que o The Washington Post teve acesso, Spector explicou que não podia concretizar o empréstimo porque o quadro “Paisagem com neve” integra a Coleção Thannhauser do museu, que está proibida de viajar exceto nas mais excecionais ocasiões". Em vez do quadro, a curadora sugeriu que Trump aceitasse uma sanita de ouro como "empréstimo de longo prazo".

É, claro, extremamente valiosa e algo frágil, mas podemos fornecer todas as instruções para a sua instalação e manutenção”, referiu.

A sanita em questão faz parte de uma exposição de Maurizio Cattelan intitulada "América", criada com o objetivo de satirizar a excessiva riqueza e avareza de um grupo de milionários dos EUA.

Contactada pelos jornalistas, a Casa Branca escusou-se a comentar o assunto.