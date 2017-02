Donald Trump quer expandir o arsenal nuclear e colocar os Estados Unidos no topo da hierarquia a este nível. Em entrevista à Reuters, o presidente norte-americano deu várias indicações de política externa, com a Rússia, a China e a Coreia do Norte em foco. Também falou da Europa, dizendo estar "totalmente a favor" da União Europeia como um órgão de governo.

Sobre o nuclear, é de notar que, no início deste ano, Trump criticou a passividade da China em relação aos testes de armamento nuclear da Coreia do Norte, país vizinho do gigante asiático e com o qual a China mantém relações comerciais.

Nessa altura, atacou primeiro o país liderado por Kim Jong-un, por ter anunciado a realização de um futuro teste de um míssil intercontinental, e depois a China por não tentar travar as intenções do regime norte-coreano.