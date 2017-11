O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, partilhou na conta pessoal do Twitter, três vídeos contra muçulmanos publicados por um grupo britânico de extrema-direita.

As imagens foram publicadas por Jayda Fransen, líder do movimento "Britain First" ("Reino Unido em Primeiro Lugar"), que atribui a religião islâmica a indivíduos que praticam os atos violentos filmados.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os retweets de Donald Trump daquelas imagens estão a gerar críticas de incitação à intolerância religiosa e à discriminação.

No primeiro vídeo retweetado por Trump, um jovem, descrito como "um migrante muçulmano", espanca "um rapaz holandês de muletas”.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 de novembro de 2017

No segundo vídeo, um homem, vestido de acordo com a tradição muçulmana, destrói uma estátua da Virgem Maria.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

Num terceiro vídeo, de acordo com Jayda Fransen, "uma multidão de islamitas empurra um adolescente de um telhado e espanca-o até à morte".

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

Nenhum dos vídeos, nem nenhuma das mensagens de Jayda Fransen, disponibilizam o contexto e o local onde os acontecimentos foram filmados. E todos os vídeos são partilhados pelo presidente norte-americano sem qualquer comentário.

A autora dos tweets, Jayden Fransen, foi condenada no início deste ano por assédio agravado por motivos religiosos, depois de ter insultado uma mulher que usava um hijab.

Deliciada com o facto de Donald Trump ter partilhado os vídeos, a líder do "Britain First" escreveu no Twitter uma mensagem em letras maiúsculas.

"O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, PARTILHOU TRÊS DOS VÍDEOS PUBLICADOS NO TWITTER PELA PRESIDENTE JAYDA FRANSEN! O PRÓPRIO DONALD TRUMP PARTILHOU ESTES VÍDEOS E ELE TEM CERCA DE 44 MILHÕES DE SEGUIDORES! DEUS O ABENÇOE, TRUMP! DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!", numa mensagem que termina com a saudação do Britain First: "OCS" (Onward Christian Soldiers, ou seja: Em Frente Soldados Cristãos).

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembro de 2017

Nas redes sociais, os internautas reagiram com críticas aos tweets de Trump, dizendo que utilizou as imagens para discriminar toda a comunidade islâmica e até para incitar à violência contra os fiéis. Já outros, em tom efusivo, concordaram com o presidente norte-americano e pediram que se diga “basta!” à comunidade islâmica, que é adepta do radicalismo. Os defensores da diversidade ainda fizeram questão de lembrar que a religião muçulmana propaga a paz, ao contrário do modo como agem os terroristas.

No Reino Unido, deputados trabalhistas como David Lammy, Stephen Doughty e Naz Shah foram rápidos a expressar indignação perante as partilhas de Donald Trump.

Trump sharing Britain First. Let that sink in. The President of the United States is promoting a fascist, racist, extremist hate group whose leaders have been arrested and convicted. He is no ally or friend of ours. @realDonaldTrump you are not welcome in my country and my city. — David Lammy (@DavidLammy) 29 de novembro de 2017

No surprises there then !

Trump account retweets anti-Muslim videoshttp://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-42166663 — Naz Shah MP (@NazShahBfd) 29 de novembro de 2017

O grupo “Britain First” foi fundado em 2011 por antigos membros do partido de extrema-direita British National Party (BNP) e ganhou notoriedade ao postar nas redes sociais vídeos contra muçulmanos. Os líderes e seguidores do “Britain First” são contra o multiculturalismo e são acusados de promover a intolerância religiosa no país.

O “Britain First” defende que o Reino Unido está a sofrer uma "islamização", que o grupo tenta contrariar através de invasões de mesquitas, organizadas pelas suas "patrulhas cristãs", para distribuir propaganda. Além de defender a expulsão de muçulmanos, o grupo defende também a reintrodução dos enforcamentos em praça pública.