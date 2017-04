Os presidentes dos Estados Unidos e China, Donald Trump e Xi Jinping, respetivamente, falaram esta quarta-feira por telefone a situação na Coreia do Norte. A informação foi divulgada pela televisão estatal CCTV, numa altura de crescente tensão na península coreana.

O presidente chinês apelou ao diálogo como forma de resolver a crise na península, um dia depois de Trump ter afirmado que está preparado para "resolver o problema da Coreia do Norte" de forma unilateral e sem a ajuda da China, o principal aliado de Pyongyang.

Xi Jinping garantiu que Pequim continua comprometido com a desnuclearização da península coreana e que quer manter a paz e a estabilidade na região.

As tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte têm-se intensificado nos últimos dias.

Na terça-feira, o presidente norte-americano lamentou que o regime coreano esteja “à procura de problemas”, reagindo ao aviso de Pyongyang, que disse que estava preparada para responder a um “ataque preventivo”.

O aviso da Coreia do Norte aconteceu depois de, no sábado, o Pentágono ter anunciado o envio do porta-aviões de propulsão nuclear USS 'Carl Vinson' para águas próximas da Coreia do Norte, em resposta aos últimos testes do regime norte-coreano.