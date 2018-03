O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira a saída da administração do secretário de Estado Rex Tillerson, indicando que escolheu o diretor da CIA, Mike Pompeo, para assumir a pasta da diplomacia norte-americana.

O anúncio de Trump foi feito através da rede social Twitter: "Mike Pompeo, diretor da CIA, vai ser o nosso novo Secretário de Estado. Vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado ao Rex Tillerson pelo seu serviço".

Na mesma mensagem na rede social, o presidente norte-americano acrescenta que Gina Haspel, nomeada subdiretora da CIA em fevereiro, vai passar a liderar a agência, lembrando que esta é a primeira vez que uma mulher é escolhida para estar à frente dos serviços secretos dos EUA.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

