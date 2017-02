O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) acusou, na segunda-feira, a imprensa de ignorar ataques de militantes islâmicos na Europa.

Donald Trump, que fez da derrota do Estado Islâmico um objetivo central do mandato que iniciou a 20 de janeiro, não especificou de que atentados estava a falar, nem nomeou os órgãos de comunicação social, noticia a agência Reuters.

“Está a acontecer em toda a Europa. Chegou a um ponto que nem sequer estão a ser noticiados”, disse o chefe de Estado, perante três mil soldados, durante uma visita à Base da Força Aérea MacDill, em Tampa, na Florida.

"E, em muitos casos, a imprensa muito, muito desonesta não quer noticiar. Eles têm as suas razões, e vocês percebem isso", acrescentou, sem dizer quais seriam os motivos.

Durante o discurso o presidente dos EUA falou dos atentados de Paris e Nice, que foram alvo de uma grande atenção da comunicação social de todo o mundo.

“Os terroristas islâmicos radicais estão determinados a atacar a nossa pátria, tal como fizeram no 11 de setembro, tal como fizeram de Boston a Orlando a San Bernardino e em toda a Europa. Vocês viram o que se passou em Paris e em Nice.”

Mais tarde, a Casa Branca divulgou uma lista de 78 ataques em todo o mundo ocorridos entre setembro de 2014 e dezembro de 2016:

A lista entregue aos jornalistas correspondentes na Casa Branca inclui ataques de grande dimensão, como os de 13 de novembro de 2015 em Paris, o de 14 de julho de 2016 em Nice ou o que atingiu um mercado de Natal em Berlim, a 19 de dezembro de 2016.

A nível dos EUA, da lista constam o tiroteio de San Bernardino (2 de dezembro de 2015, que levou Donald Trump a pedir o fecho de fronteiras a muçulmanos) e o que vitimou 49 pessoas numa discoteca LGBT em Orlando, na Florida, a 12 de junho de 2016. Todos eles foram notícia no mundo inteiro.

Entre os ataques menos conhecidos há, por exemplo, o ferimento de um cidadão dinamarquês na Arábia Saudita em novembro de 2014 ou o ferimento de dois cidadãos norte-americanos no mesmo país em janeiro de 2015. Ou ainda a explosão a bordo de uma aeronave de passageiros russa sobre o Sinai em outubro de 2015, que levou à morte de 224 pessoas.

"As estações de televisão não estão a cobrir cada um deles da mesma forma que costumavam fazer", afirmou o porta-voz da Casa Branca. "Não se pode permitir que isso se torne o 'novo normal'", sublinhou Sean Spicer.

A acusação foi a mais recente crítica de Donald Trump à imprensa, um dos alvos favoritos do presidente norte-americano e que ele afirma que o subestimou amplamente durante a campanha eleitoral.

Al Tompkins, do Instituto The Poynter, uma escola de jornalismo na Florida, rejeitou as críticas do presidente.

"Insinuar que os jornalistas tenham alguma razão para não noticiar ataques do Estado Islâmico é simplesmente estranho", defendeu.

As declarações de Donald Trump surgem dias depois de a conselheira Kellyanne Conway ter inventado um massacre para justificar a decisão da nova administração norte-americana de impedir a entrada no país de pessoas de sete países muçulmanos. A mesma assessora também acusou a imprensa de não cobrir alguns assuntos no mandato de Barack Obama na Casa Branca.

"Aposto que esta é uma informação nova para as pessoas, que o presidente Obama colocou uma proibição de seis meses para o programa de refugiados iraquianos depois de dois cidadãos iraquianos terem vindo para cá, radicalizaram-se, e foram os mentores do massacre do Bowling Green [um alegado atentado que nunca se verificou]. A maioria das pessoas não sabe disto porque não se cobriu", disse Conway.