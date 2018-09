Pelo menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas num tiroteio esta quinta-feira num banco em Cincinnati, Estados Unidos. O incidente aconteceu no Fifth Third Bank, numa praça central da cidade.

De acordo com a CNN, que cita fonte policial, o atirador foi abatido pelas autoridades.

O tiroteio começou pelas 9:00 (hora local, 14:00 em Lisboa).

O suspeito entrou no edifício, um arranha-céus localizado em Fountain Square, em plena baixa da cidade, e começou a disparar. Foi neutralizado e abatido por agentes que estavam no local.

Para já, desconhece-se a identidade do atirador, bem como os motivos do tiroteio.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do aparato no local.

This is a view of the scene in downtown @CityOfCincy Pray that everyone is OK. First responders are still at the scene. pic.twitter.com/mvaU3gpanE

— Eric AACC Kearney (@AACCPresident) September 6, 2018