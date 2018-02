Relatos de tiros numa universidade em Des Moines, no estado norte-americano de Washington, obrigaram ao fecho do estabelecimento esta sexta-feira.

Numa mensagem divulgada no Facebook, a faculdade comunitária "Highline" informou que a polícia está a vasculhar o edifício e apelou aos estudantes, professores e outros funcionários que não saiam do lugar onde se encontram. As aulas desta sexta-feira foram canceladas.

A informação de que o campus está encerrado foi também confirmada pela polícia de Kent, que apelou às pessoas para evitarem aquela localização.

As autoridades sublinharam que está uma forte presença policial junto à universidade comunitária, mas não confirmaram o tiroteio.

Highline Community College is currently in lock down. Large police presence around school and along Pacific Hwy. S. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tf8t1nhL87

— Kent Police (@kentpd) February 16, 2018