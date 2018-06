Tammy Waddell, uma professora norte-americana, pediu, antes de morrer, que as pessoas levassem mochilas e material escolar em vez de flores no seu funeral. A docente morreu de cancro do cólon, no início deste mês e o seu pedido foi concretizado: familiares e amigos levaram mochilas cheias de canetas, lápis e cadernos à cerimónia fúnebre.

Cumprindo o desejo da professora do ensino primário do Condado de Forsyth, do estado da Georgia, este material escolar vai ser distribuído pelos estudantes com necessidades financeiras.

Este era o tipo de professora que ela era, esta é uma reflexão do coração dela. Ela era professora antes de ser pessoa", disse o primo de Tammy, Brad Johnson, à CNN.

Johnson partilhou fotografias do funeral onde se vê a Igreja cheia de mochilas pelo corredor, doadas por alunos, colegas e familiares.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH — Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) June 19, 2018

As pessoas não só respeitaram o desejo de Tammy, como encheram o Twitter de mensagens homenageá-la.

I am a teacher, and I love this idea. I am going to share this idea with all of my teacher friends to see if we can encourage the growth of this trend. I hope you don't mind, but I will share the picture as well. — Naomi Armstrong (@NaomiA281) June 20, 2018

I didn’t know her. But I was very moved by your post. She’s left an AMAZING LEGACY-in her community. She was a “teacher’s teacher” leaving lessons for all of us-even after she’d gone; I’m sure her memory will live on for generations. Amazing story. Thank you for sharing! — Norma Palomarez (@Bugsnflowers) June 21, 2018

Outra fotografia mostra dezenas de professores que trabalhavam com Waddell, alinhados com as mochilas para depois serem entreguem às crianças.

Honorary pallbearers... Teachers who had taught with her through the years... pic.twitter.com/CyB2pBbBNy — Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) June 19, 2018

Mesmo não conhecendo Tammy, a história comoveu centenas de pessoas, que não ficaram indiferentes à iniciativa e, no dia do funeral, foram entregues cerca de 130 mochilas com material escolar à agência funerária.

Tammy Waddell, de 58 anos, já tinha vencido uma vez o cancro do cólon, mas em agosto de 2017 foi-lhe diagnosticada novamente a mesma doença, com prognóstico de poucos meses de vida.

Brad Johnson disse que foi contactado pela Tes Resources, uma organização sem fins-lucrativos, que ajuda professores em todo o mundo e que decidiu também homenagear Waddell com a doação de material escolar para os estudantes do condado onde a professora lecionava.