Um polícia do condado de Marion, na Florida, Estados Unidos, salvou um bebé de três meses, que estava em paragem cardiorrespiratória. O caso aconteceu na última quarta-feira

De acordo com a CNN, o agente Jeremie Nix estava a caminho de casa, depois de um dia de trabalho, quando uma mulher o alertou para o facto de ter no carro o filho em paragem cardiorrespiratória. O momento foi gravado pela câmara de videovigilância do carro do agente e publicado na página de Facebook do gabinete do Xerife do condado de Marion.

As imagens mostram um carro branco em marcha de emergência, o polícia a inverter a marcha e a mãe e sair do carro com o bebé inanimado. O polícia pegou na criança, deito-a no chão e tentou as manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Sem ambulância por perto, o polícia levou o bebé no seu próprio carro para um hospital da Florida. O agente conta que entrou pelas urgências adentro, sem sequer passar pelo guichet de inscrição.

Eu não vou esperar. Vou diretamente para sala de emergência com o bebé.”

O bebé, chamado Kingston, teve alta esta quinta-feira e espera-se que recupere sem sequelas.

Só me lembro de rezar e agradecer a Deus por me por no local certo, na hora certa, pelos motivos corretos”, disse o polícia aos jornalistas.

Foi o dia mais emotivo da minha carreira. E foi também o mais assustador e o mais recompensador.”

Em comunicado, o gabinete do Xerife manifesta “profundo orgulho” no agente Jeremie Nix.