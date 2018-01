Uma parte das águas do mar da praia "Old Silver", em Cape Cod, em Massachusetts, ficaram totalmente congeladas devido à vaga de frio intensa que assola a região nos últimos dias. O fenómeno, invulgar, surpreendeu os locais e tornou-se viral nas redes sociais.

Vários habitantes de Massachusetts conseguiram caminhar por cima das águas do mar perto da costa, que entretanto formou pedaços de gelo, na sequência do "ciclone bomba" que deixou toda a Costa Leste congelada e coberta de neve. A onda de frio polar que está a levar as temperaturas do Ártico para o norte dos Estados Unidos pintou várias pontos da cidade de Massachusetts de branco.

Embora as autoridades tenham feito advertências meteorológicas e avisos para todas as partes do país, este não deixou de ser um fenómeno surpreendente e fora do comum, segundo afirmam alguns locais.

"É muito invulgar. Habitualmente não temos muito gelo nesta altura do ano", disse Gregg Fraser, chefe do porto de Cape Cod, ao jornal Express.

Mas a intensa vaga de frio tem também afetado fortemente outras partes da região, de tal forma que várias ruas e cidades inteiras ficaram irreconhecíveis e debaixo de um manto branco.

This is in Massachusetts this morning. It’s brutal here! #BombCyclone pic.twitter.com/t1RyzExqk2 — Cristina Blackhurst (@RafaBlackhurst) January 6, 2018

Mas não são só as pessoas que sofrem com as baixas temperaturas. Na semana passada, três tubarões foram encontrados mortos e congelados na península de Cape Cod, em Massachusetts. Os resgates foram feitos pela ONG Atlantic White Shark Conservancy, que mais tarde fez uma publicação no Facebook.