O Twitter desvendou um mistério com 47 anos. Uma fotografia a preto e branco, datada de 1971, imortalizou num retrato os especialistas da época em Biologia das Baleias, que se reuniram numa Conderência Internacional no estado norte-americano de Virginia. Na imagem, há 38 cientistas: 37 homens brancos, devidamente identificados, e uma única mulher, negra, cujo nome é impossível de saber. Quase invisível na imagem, já que o seu rosto está meio escondido pelas pessoas à sua volta, ela torna-se de facto invísivel na legenda: “Não identificada”. Uma omissão reveladora da segregação racial e sexista da América naqueles anos.

De acordo com a CNN, o mistério sobre a identidade da cientista afro-americana “esquecida” pela história permaneceu durante quase meio século até que a ilustradora norte-americana Candace Jean Andersen deu de caras com a fotografia em arquivos antigos, quando fazia pesquisa para um álbum sobre a lei americana de proteção dos mamíferos marinhos, datada de 1972.

Intrigada, a ilustradora não conseguiu deixar de se interrogar: afinal, quem era aquela jovem negra, meio escondida atrás dos colegas e sem direito a que o nome constasse na legenda da fotografia?

Curiosa, mas sem saber o que fazer quando se tem na mão apenas uma fotografia antiga e meio rosto visível, a ilustradora teve então a ideia de fazer um apelo no Twitter.

Hey Twitter I'm on a mission:

The woman in this photo was an attendee at a 1971 International Conference on Biology of Whales.

She is the only woman, & the only one captioned "not identified" in the article I found the photo in. All the men are named.

Can you help me know her? pic.twitter.com/MifZvdRXRr

— Candace Jean Andersen (@mycandacejean) 9 de março de 2018