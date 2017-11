O norte-americano Aijalon Gomes, libertado pela Coreia do Norte em 2010 após ter entrado ilegalmente no país, morreu queimado na sexta-feira, em San Diego, no sul do estado da Califórnia, informaram as autoridades.

Aijalon Gomes, de 38 anos, foi encontrado em chamas, mas ainda com vida num descampado na noite de sexta-feira, onde acabou por morrer

A polícia de San Diego, que o identificou na segunda-feira, continua a investigar o caso, equacionando a possibilidade de suicídio ou acidente, mas descartando a hipótese de homicídio, de acordo com as agências de notícias internacionais.

Aijalon Gomes, natural de Boston, tinha-se mudado recentemente para San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos.

Gomes trabalhava como professor de inglês na Coreia do Sul quando em 25 de janeiro de 2010 entrou na Coreia do Norte, atravessando a partir da China o rio Tumen.

Uma vez na Coreia do Norte foi imediatamente detido na fronteira, acabando por ser condenado a uma pena de oito anos de trabalhos forçados.

Aijalon Gomes conseguiu sair em liberdade sete meses depois de ter sido preso graças à intervenção do antigo Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter.