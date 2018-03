Enquanto testava acrobacias no ar, o piloto Chad Barber, de 26 anos, viu a sua vida por um fio quando o motor do avião parou de funcionar, a 700 metros do chão de Pompano Beach, na Flórida, Estados Unidos da América.

Sobrivência foi a primeira coisa. Eu focei-me em sobreviver... Fiz uma pequena oração nos 45 segundos que o momento durou.", disse Chad Barber ao WSVN 7.

Chad Barber filmou, com uma câmara GoPro, o momento em que o avião começa a cair, até que a seis metros do chão conseguiu voltar a ligá-lo e ganhou altitude.

O piloto afirma que não chegava combustível suficiente ao motor para que este trabalhasse corretamente.

"O depósito de combustível tem um tubo de descarga que se move livremente e, acabou por não conseguir puxar combustível naquele momento e o motor parou.", explica o piloto.

As filmagens são do último mês de maio, mas só agora foram divulgadas. Chad Barber explica que achou que deveria mostrar ao mundo estas imagens para que as pessoas entendam que nada é garantido e que todos os momentos devem ser aproveitados.