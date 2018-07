Mais de 100 casas foram destruídas por um incêndio no Estado do Colorado que, segundo os investigadores, foi iniciado com uma fogueira ilegal.

As autoridades de socorro e emergência locais publicaram segunda-feira na rede social Twitter que 104 casas foram destruídas até agora pelo fogo selvagem a leste de Fort Garland.

As chamas consumiram 230 quilómetros quadrados e forçou à evacuação de mais de duas mil casas desde a última quarta-feira.

Current Road Closures Due to Wildfire.#SpringFire US 160, between Fort Garland and La Veta (mp 258-293) #SpringFire CO 12, between La Veta and Cuchara Pass (mp 7-22.5)#WestonPassFire US 285, between Fairplay and Antero Junction (mp 162-182) Check https://t.co/uOU0HHbUQ6 pic.twitter.com/OYq4TSQ1V2 — CDOT (@ColoradoDOT) 2 de julho de 2018

De acordo com documentos judiciais, Jesper Joergensen, de 52 anos, disse inicialmente que havia começado um incêndio para queimar lixo, mas depois confessou que tinha utilizado uma braseira na véspera do início do incêndio.

Joergensen, que reportou o incêndio, é da Dinamarca e vive no país ilegalmente.