O corpo de Frank Ancona, líder do Ku Klux Klan, foi encontrado no último sábado, com um tiro na cabeça, junto a um rio, no Missouri. O homem tinha sido dado como desaparecido alguns dias antes.

A mulher de Ancona terá dito às autoridades que não via o homem desde que este recebera uma chamada para fazer uma entrega fora do estado. As autoridades desmentem, contudo, que o homem tenha recebido a referida chamada.

O desaparecimento de Ancona foi reportado na última sexta-feira, pelo patrão, quando o homem não apareceu para trabalhar.

O carro do líder do Ku Klux Klan tinha sido encontrado na quinta-feira, no meio da floresta. Mas, como na altura não havia indicação de pessoa desaparecida o achado não foi tratado como suspeito. Só na sexta-feira, a polícia investigou a área onde o carro foi encontrado, mas não descobriu nada significativo.

Mais tarde, a polícia fez buscas na casa dos Ancona e, de acordo com a imprensa local, detetou "uma série de anomalias". O cofre da casa tinha sido aberto, alegadamente com um pé de cabra, e estava vazio. Além disso, todas as armas de Ancona tinham desaparecido, à exceção de uma. A mulher diz que foi o marido quem as levou, quando saiu de casa pela última vez.

Foi uma família que estava a pescar junto ao Big River que encontrou o corpo, já no sábado. A polícia não acredita na tese de assalto e a família descarta suicídio.

De acordo com o Huffington Post, as autoridades já interrogaram a mulher de Ancona, Malissa, que, no dia em que diz que viu o marido pela última vez, terá escrito no Facebook que precisava de um novo companheiro de casa. A mulher assegura que o fez, porque o marido lhe havia dito que planeava pedir-lhe o divórcio e ela precisava de ajuda para pagar a renda.