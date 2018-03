Um homem alcoolizado, de New Jersey nos Estado Unidos, solicitou um serviço de transporte privado da Uber que lhe custou caro. Estava em West Virginia e, por engano, pediu uma viagem que o levasse para casa. No final pagou a melódica quantia de cerca de 1.300 euros

Segundo a agência AP, Kenny Bachman, o homem alcoolizado, pensou que a viagem realizada acabaria perto da Universidade de West Virginia, onde estava hospedado. Só quando o condutor da Uber o acordou, passadas algumas horas de viagem e mais de 500 quilómetros depois, é que Bachman se apercebeu que algo estava errado. O homem afirma que não sabia o que estava a acontecer, nem reconheceu o condutor.

O fato é que os cerca de 1.300 euros são a soma das portagens e da requisição do serviço UberXL, com capacidade para seis passageiros, que ele próprio pediu. No fim da viagem, o homem avaliou o condutor com cinco estrelas.

Kenny Bachman diz que a viagem foi uma loucura e que já reclamou o valor pago. Porém, sem sucesso, pois a Uber confirma que a viagem foi realizada, com as caraterísticas descritas.