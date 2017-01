A primeira semana da presidência Trump foi assustadora: em poucos dias, a Casa Branca passou a ser um fator de instabilidade e geração de medo.

O sucessor de Barack Obama não olha a meios para atingir os seus fins. É primário nos instintos, limitado no vocabulário que usa e ignora os princípios básicos do relacionamento com outros líderes mundiais.

Sacrifica o prestígio dos EUA em nome de uma suposta “proteção” dos interesses americanos. Numa visão de curto prazo, olhando para as transações, sem se preocupar com os valores políticos ou morais.

Construir dois pipelines vai dar 28 mil empregos a americanos? Fantástico! Isso vai implicar efeitos ambientais terríveis e a expropriação de terras em reservas de índios Sioux no Dakota? ‘Who cares’!

Sean Spicer, o porta-voz da nova Casa Branca, promete vir a ser uma espécie de “bobo da corte” dos anos trumpianos.

Voltou a pegar na invenção dos “votos fraudulentos”, dizendo esta pérola:“O Presidente acredita que tenha havido milhões de votos ilegais, tem essa preocupação e essa convicção, baseada em estudos e em evidências que algumas pessoas lhe mostraram”.

Ok, mas que evidências, então? Que provas? Nada. Sean não mostrou, não apresentou, não explicou. Seria cómico, se não fosse trágico.

Desde sexta-feira passada, os EUA têm na Casa Branca responsáveis que atiram sem sustentar; que mentem, sem se preocupar.

Objetivo: manter energizada a base de apoio que levou Trump à Casa Branca, alimentando teses absurdas, mas mobilizadoras, porque se enquadram na ideia de que Trump venceu contra tudo e todos, expondo “os podres do sistema, dos poderosos, dos políticos de Washington corruptos e dos media desonestos”.

'Oh God.'

É preciso lembrar que, na visita à CIA, Trump chegou a dizer, perante os mais altos responsáveis dos serviços de informações americanos, que tinha um tio que era “um académico genial” e que ele próprio, Donald, era bastante esperto. Sim, isto aconteceu, não é piada.

Como disse Ricardo Araújo Pereira no último “Governo Sombra”, “Trump faz lembrar o gajo de Alfama”.

O estilo é parecido, de facto. Trump disse que confia "nos responsáveis da CIA a mil por cento".

É uma conversa de adolescente.

A verdade é que numa semana já assinou a machadada fatal no ObamaCare, cortou financiamento ao aborto, rasgou o TPP (não percebendo que, ao fazê-lo, está a afastar interesses dos EUA na Ásia-Pacífico e, com isso, dar espaço livre à China, que supostamente seria o seu grande adversário que pretende conter e derrotar…), deu passos para arranjar junto do Congresso financiamento para o reforço do muro com o México, deu sinais de que os EUA não cumprirão o Acordo de Paris e mandou avançar com a construção dos pipelines Keystone e Dakota access, em nome da tal criação de 28 mil empregos para americanos e da aposta no petróleo, mas em prejuízo de interesses ambientais e até de reservas de índios Standing Rock Sioux.

Escalada de agressividade

Há um ambiente de escalada na gravidade do que vai acontecendo nestes primeiros dias de Administração Trump.

O novo Presidente americano faz da agressividade e da identificação de inimigos a sua estratégia central de afirmação.

Os insultos aos media são cada vez mais sonoros. As mentiras passaram a ser oficializadas através de “factos alternativos”.

Os expedientes para alargar os poderes presidenciais à custa dos outros poderes vão aumentando.

A ordem executiva anti-aborto foi assinado pelo Presidente rodeado por homens, sem uma única presença feminina.

A “pegada federal” em programas de apoio vai ficando reduzida (Trump já assinou ordem para cortar juros bonificados na compra de casas com empréstimos apoiados pelo Governo federal, congelou entradas na Função Pública).

O sucessor de Obama cortou a versão espanhola do site oficial da Casa Branca, ele que lidera Administração sem qualquer latino em posições relevantes, algo que já não se via há décadas num governo federal americano.

O muro é mesmo para avançar, a ordem executiva foi assinada, há negociações com o Congresso para o financiar.

A sério, Paul? Os mexicanos vão mesmo pagar?

Paul Ryan, o speaker republicano, tem feito figuras tristes.

Ele que na campanha se demarcou e criticou tanto do candidato Trump, está agora a procurar aproveitar o momento da nova administração para dar nota de que os republicanos estão a concretizar a sua agenda.

À custa disso, já teve que desvalorizar o disparate de Trump dos “milhões de votos fraudulentos” e agora entrou na conversa demagógica de dizer que “de uma maneira ou de outra, o México vai acabar por pagar o muro”, algo que o habitualmente controlado Ryan nunca faria.

A sério, Paul? Os mexicanos vão pagar?

Vejamos o que disse à CNN Vicente Fox, antigo presidente mexicano sobre o tema: “I’m not gonna pay that f****ing wall!” Ouch.

E Peña Nieto, o atual presidente? Esteve nos últimos dois dias a repetir publicamente que se recusa a pagar seja o que for para esse muro e, em medida extrema e até há pouco tempo absolutamente impensável, anunciou há pouco que cancela o encontro com Donald Trump, tendo em conta o agravar de tensões relacionado com o muro.

O presidente do México a recusar-se a falar com o Presidente dos EUA? Nunca visto. Não se tem memória de um líder de um país cancelar, por vontade própria, um encontro com o Presidente dos EUA.

Donald Trump, poucas horas depois desse cancelamento, e em jeito de retaliação, fez saber que tenciona taxa os produtos mexicanos em 20%, como forma de colocar o México a financiar o muro.

Demagogia, vingança e protecionismo de vistas curtas: eis a nova política vinda de vizinhança dos EUA.

A tortura “funciona”

Na entrevista à ABC, um novo fundo: o Presidente dos EUA acredita nas vantagens da tortura, acha que “funciona” e que “fogo se deve responder com fogo”. Com uma nuance que chega a ser bizarra de se ouvir um líder da Casa Branca: “Vou seguir o que o meu secretário de Defesa Mattis achar sobre isso. Se ele achar que não, ok. Mas se achar que se deve fazer, vamos a isso”.

Confirma-se: lama arrasta lama.

Quando o Presidente dos EUA mente, insulta e agride, isso tem consequências no comportamento dos restantes elementos da cena política, mediática e social.

O pior virá já a seguir.