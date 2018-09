O furacão Florence perdeu força nas últimas horas e baixou para a categoria 1, registando ventos máximos sustentados de 150 quilómetros por hora, quando se encontra a apenas 70 quilómetros da costa leste dos Estados Unidos.

No seu último boletim, o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou que o Florence reduziu de 2 para 1 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5.

O Florence chegou a ser classificado de um furacão de categoria 4, registando ventos máximos sustentados de 220 quilómetros por hora.

Durante a madrugada, o olho do furacão estava localizado a 70 quilómetros a sudoeste de Morehead City, na Carolina do Norte, e 85 quilómetros a leste de Wilmington, na Carolina do Norte, onde vivem mais de 100 mil pessoas.

O furacão está a mover-se para noroeste a uma velocidade de nove quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 150 quilómetros por hora.

Apesar de ter perdido força, os peritos alertam que se trata de um sistema de grande tamanho, muito bem organizado, que mantém o seu potencial destrutivo pelo perigo de marés ciclónicas, inundações e precipitações intensas, à sua passagem.

De resto, o Florence já está a provocar chuvas intensas e ventos fortes na costa sudeste da Carolina do Norte.