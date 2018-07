A polícia federal norte-americana anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, próximo da rede extremista Al-Qaeda, suspeito de planear um atentado em Cleveland na próxima quarta-feira, dia da festa nacional dos Estados Unidos.

Demetrius Nathaniel Pitts, também chamado Abdur Raheem Rafeeq e Salahadeen Osama Waleed, declarou a um agente infiltrado do FBI que pretendia matar militares e as suas famílias com um veículo armadilhado naquela cidade do Estado de Ohio.

Em conferência de imprensa, uma porta-voz do FBI avançou a informação, recusando-se a adiantar mais detalhes.

Sabe-se que o homem, de 48 anos, teria ligação a grupos extremistas e a intenção de provocar o atentado na baixa da cidade.

Dia 4 de julho, feriado nacional nos Estados Unidos, comemora-se por todo o país com um forte dispositivo policial, sobretudo nos últimos anos, em que têm sido detidas várias pessoas por ligações a grupos extremistas com intenções de preparar atentados para este dia.

As conversas com o agente infiltrado do FBI foram gravadas e usadas como prova.