Um tiroteio num prédio de escritórios em Long Beach, na zona sul do estado norte-americano da Califórnia, provocou pelo menos dois mortos, incluindo o atirador, indica a polícia local. Uma terceira pessoa ficou ferida e está em condição estável.

UPDATE: Gunman is dead after multiple people are shot at a Long Beach business https://t.co/lMdWEJShNW pic.twitter.com/sAcTSZD1H4 — Los Angeles Times (@latimes) 30 de dezembro de 2017

A polícia de Long Beach disse que o incidente já está resolvido, indicando que foi notificada cerca das 14:25 locais de sexta-feira (22:25 em Lisboa). No perfil oficial no Twitter, a mesma divisão da polícia declara que se tratou de um incidente de violência no local trabalho, informa que a investigação será conduzida como homicídio e confirma que "o suspeito foi morto no local".

Earlier active shooting incident in LB is now a murder investigation. Suspect is also believed to be deceased at the scene. — Long Beach PD (CA) (@LBPD) 30 de dezembro de 2017

UPDATE: Not an active shooter. This was a workplace violence incident, resulting in a homicide investigation, which remains ongoing. — Long Beach PD (CA) (@LBPD) 30 de dezembro de 2017

As autoridades descreveram que há múltiplas vítimas no local sem, no entanto, avançar em que condições.

O presidente da Câmara da cidade, Robert Garcia, confirmou no Twitter que duas pessoas morreram no local: "Fui atualizado sobre o tiroteio. Parece um homicídio no local de trabalho. O atirador e uma vítima estão mortos. Uma outra pessoa foi atingida por tiros, mas está no hospital em condição estável. Os nossos pensamentos estão com as vítimas".