Há quem diga que um azar nunca vem só. E que o diga Dylan McWilliams, um jovem com 20 anos, natural do Colorado, nos EUA, que já foi atacado por três dos animais mais mortíferos da Terra: um urso, uma cascavel e um tubarão. Tudo num espaço de apenas quatro anos. Um azar nunca vem só, mas, no caso dele, também a sorte tem estado do seu lado. Está vivo para contar as três histórias. E foi isso mesmo que fez na sua página do Facebook.

Foi na última quinta-feira que, segundo conta o The Telegraph, Dylan McWilliams foi atacado por um tubarão, enquanto fazia bodyboard numa praia do Havai. O jovem, apesar de ter ficado ferido numa perna, conseguiu escapar do tubarão, depois de nadar 30 metros até à costa. Suspeita-se que o ataque provavelmente foi feito por um tubarão-tigre que media entre 1.8 a 2.4 metros.

O alerta às autoridades foi dado por uma testemunha que estava no local e permitiu que Dylan fosse assistido.

Não sabia se tinha perdido a perna ou não", referiu o jovem, que teve de levar sete pontos, de acordo com a mesma fonte.

Mas Dylan já tinha, contudo, passado por outros sustos semelhante. No verão do ano passado foi mordido na cabeça por um urso-negro, durante um acampamento. O animal tê-lo-á atacado enquanto dormia fora da tenda.

Também dessa vez conseguiu escapar sem grandes ferimentos, apesar dos nove agrafos que teve de levar na cabeça.

Antes disso, Dylan já tinha sido mordido por uma cascavel durante uma caminhada no Utah, nos EUA. O jovem contou que a mordida não foi grave e que ficou doente apenas durante alguns dias.