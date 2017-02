Depois de 38 anos de investigação e dois julgamentos, um júri na cidade de Nova Iorque acusou na terça-feira um homem no âmbito de um dos mais famosos casos de desaparecimento de uma criança nos Estados Unidos da América.

Ao fim de nove dias de deliberações, os jurados consideraram Pedro Hernandez, de 56 anos, culpado pelo sequestro e homicídio de Etan Patz, um menino de seis anos, cujo desaparecimento foi durante quase 40 anos um dos casos sem solução mais famosos dos EUA.

A notícia da condenação foi anunciada por um funcionário do tribunal do Estado de Nova Iorque. A sentença será lida no dia 28 de fevereiro.

Depois de a condenação ter sido anunciada, o pai de Etan, Stan Patz, abraçou os procuradores do Ministério Público.

"A família Patz esperou muito tempo, mas finalmente fez-se alguma justiça”, disse Stan Patz à imprensa.

“Estou realmente muito grato por este júri finalmente ter confirmado o que sabemos há muito tempo: essa pessoa, Pedro Hernandez, fez uma coisa realmente terrível”, acrescentou, Stan Patz, citado pela agência Reuters.

O caso remonta a 25 de maio de 1979, quando Etan Patz, de seis anos, fazia pela primeira vez sozinho o caminho de casa até à paragem de autocarro, que o levaria à escola. Pelo caminho, teve o azar de encontrar Pedro Hernandez.

O suspeito, que tinha 19 anos na altura e trabalhava numa loja de conveniência perto da casa da família Patz, no bairro de SoHo, em Manhattan, contou tudo à polícia em 2012: atraiu Etan com a promessa de um refrigerante, sufocou-o na cave do edifício, colocou o corpo num saco de plástico e deitou-o ao lixo.

De acordo com um livro sobre a investigação, da autoria de Lisa Cohen, naquele dia, antes de sair de casa, Etan contou aos pais o que tencionava fazer: ia parar numa loja para comprar um refrigerante, com um dólar que recebeu por ajudar um carpinteiro do bairro.

Etan Patz foi oficialmente declarado morto em 2001.

O primeiro julgamento demorou quatro meses e foi anulado em maio de 2015, depois de o júri não chegar à unanimidade exigida.

Durante as audiências do segundo julgamento, que terminou no final de janeiro, a acusação voltou a destacar a confissão de Pedro Hernandez à polícia em 2012.

O desaparecimento de Etan Patz deu origem ao Missing Children Center, um centro de dados, que é hoje uma organização internacional.

O Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, celebrado a 25 de maio, começou a ser comemorado depois do desaparecimento deste menino de seis anos, que desencadeou um movimento nacional nunca visto e que ficou marcado pela divulgação da fotografia de Etan nos pacotes de leite com pedidos de informação sobre o seu desaparecimento.