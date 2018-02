Um simples desenho feito por uma testemunha de um assalto permitiu às autoridades policiais identificar o homem suspeito de ter roubado dinheiro num mercado, na Pensilvânia, nos EUA.

Hung Phuck Nguyen, de 44 anos, ter-se-à feito passar por um funcionário de uma loja no mês passado, conseguindo, assim, roubar dinheiro da caixa registadora do espaço, segundo informações da Associated Press. De acordo com a mesma agência noticiosa, o assalto aconteceu no mês passado.

Os dados fornecidos por uma testemunha, sobretudo o seu desenho feito por esta e que mais parece ter sido feito por uma criança, acabaram por ser determinantes, já que ajudaram a polícia a identificar o criminoso.

A polícia mostrou uma fotografia de um suspeito à testemunha em causa, que o identificou, de imediato, como sendo o homem que viu a levar o dinheiro da loja. A polícia procura agora o homem de 44 anos, que enfrenta duas acusações de roubo.