Os Estados Unidos afirmaram, na segunda-feira, ter identificado “potenciais preparativos” por parte do regime sírio para o lançamento de um novo ataque com armas químicas. Isto mesmo foi revelado pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, em comunicado.

Washington deixa ainda um aviso:

O comunicado, divulgado já durante a noite, parece ter apanhado de surpresa os oficiais norte-americanos. Cinco oficiais do Departamento de Defesa e um do Comando Central norte-americano, citados pelo BuzzFeed, não sabem de onde veio esta informação, nem tinham conhecimento que a Casa Branca preparava este comunicado.

Entretanto, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas disse, no Twitter, que eventuais ataques ao povo sírio serão responsabilidade de Assad, mas também da Rússia e do Irão, que o apoiam.

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people.