Um avião da companhia aérea Emirates esteve em quarentena no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, esta quarta-feira, depois de vários passageiros se terem sentido mal a bordo do aparelho.

Inicialmente, a companhia aérea confirmou, numa mensagem partilhada no Twittter, que cerca de dez passageiros ficaram doentes e que, como precaução, foram assistidos no avião pelas autoridades de saúde.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

Entretanto, a Emirates divulgou novas informações sobre este incidente, confirmando que, afinal, foram três passageiros e sete tripulantes assistidos e que tiveram de ser transportados para o hospital.

Media Statement #2: Emirates can confirm that all passengers have disembarked from flight #EK203. All passengers were screened by local health authorities prior to disembarkation. 3 passengers & 7 crew were transferred to the hospital for further medical care and evaluation. 1/4 — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

Todos os outros passageiros foram avaliados pelas autoridades de saúde e autorizados a abandonar o aeroporto.

All other #EK203 passengers were allowed to leave and clear customs. Our crew & on-ground staff extended full cooperation with the authorities during the onboard screenings & the aircraft has now been handed back to Emirates. 2/4 — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

O voo EK203, que partiu do Dubai com destino a Nova Iorque, com mais de 500 passageiros a bordo, aterrou no aeroporto nova-iorquino pelas 9:10 (hora local, 14:10 em Lisboa).

De acordo com a Associated Press, no local estiveram várias ambulâncias e responsáveis do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Segundo testemunhas citadas pela CNN, vários passageiros terão apresentado muita tosse e febres altas durante o voo.

Larry Cohen, um passageiro a bordo do aparelho, partilhou no Twitter várias imagens do aparato no local.

Ambulances approaching the plane. pic.twitter.com/klV7Xhy0bZ — Larry Coben (@LarryCoben) September 5, 2018

Cohen partilhou também imagens a sair do aparelho, em que é possível observar as autoridades a medir a febre aos passageiros.