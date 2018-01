Uma aplicação móvel para smartphones que acompanha as rotinas de exercício físico dos seus utilizadores foi identificada como uma potencial ameaça à segurança a nível mundial. É que, segundo os especialistas, a plataforma Strava lançou, em novembro, um novo mapa que pode estar a revelar a localização de bases militares secretas norte-americanas.

O alerta foi dado por um estudante e analista australiano, de 20 anos, no Twitter. Nathan Ruser escreveu que o novo mapa da aplicação estava a tornar as bases militares americanas em todo o mundo facilmente identificadas.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq