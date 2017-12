O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, H.R. McMaster, declarou que os tempos de "paciência estratégica" acabaram e que Donald Trump anunciará em breve uma nova estratégia para aumentar "a influência externa" do país.

O tenente-general, que falava na quinta edição do Fórum Anual Reagan sobre Segurança, realizado em Simi Valley, no estado da Califórnia, mostrou-se taxativo ao declarar que "a era da paciência estratégica acabou".

De acordo com o conselheiro, a intenção de Trump não é reduzir as medidas de segurança nacional, nem uma "ideologia rígida", mas a defesa da "essência dos interesses nacionais".

Estas palavras contrastam com o discurso habitual do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que até agora defendeu a procura de soluções diplomáticas para a crescente tensão entre os Estados Unidos e países como a Coreia do Norte e o Irão.

Foi precisamente essa postura conciliadora do responsável da pasta dos Assuntos Exteriores que lhe custou uma série de desencontros com Trump, que na sexta-feira pôs fim a rumores sobre a saída de Tillerson que ele próprio alimentara na véspera.

"São notícias falsas", escreveu o presidente, na conta da rede social Twitter.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E