A polícia do Kuwait deteve uma mulher por filmar a empregada a cair da janela do sétimo andar, sem lhe prestar auxílio, e ainda publicar o vídeo nas redes sociais.

O vídeo, que contém imagens chocantes, mostra uma mulher, de nacionalidade etíope, pendurada apenas por uma mão, na janela de um edifício. De acordo com o jornal britânico The Guardian, tratou-se de uma tentativa de suicídio, mas as imagens mostram que a mulher se arrependeu e pediu ajuda.

A emprega pediu socorro e gritou “segure-me”, mas a mulher que estava a filmar apenas respondeu “anda, maluca” e nada fez para a ajudar.

Ao fim de alguns segundos, a empregada não conseguiu aguentar-se e caiu num toldo, o que pareceu suavizar o impacto da queda, como mostra o vídeo. A mulher que estava a filmar o incidente até se aproximou da janela, para conseguir captar a queda.

A mulher etíope acabou por ser resgatada com vida, apenas com algumas fraturas, e foi levada para o hospital.

A polícia de investigação criminal do Kuwait está a investigar o caso e acusa a mulher que filmou o momento de não ter ajudado a vítima.

As razões para a tentativa de suicídio da empregada etíope não foram reveladas.

De acordo com o jornal The Guardian, a Sociedade de Direitos Humanos do Kuwait convocou, esta sexta-feira, as autoridades para investigar o caso e encaminhá-lo para tribunal.

O incidente está a gerar indignação nas redes sociais sobre a maneira como são tratados os empregados domésticos no Kuwait, que, na maioria dos casos, são oriundos do estrangeiro, nomeadamente de África ou do Sudeste Asiático.