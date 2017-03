Um estudo concluiu que 97% das pessoas acham que Mona Lisa tem uma expressão feliz. O famoso sorriso do quadro de Da Vinci sempre foi descrito como ambíguo, mas parece que as dúvidas acabaram.

Uma equipa de investigadores usou a obra de arte num estudo sobre os fatores que influenciam a maneira como as pessoas interpretam sinais visuais, como as expressões faciais.

Através de uma cópia a preto e branco da obra de Leonardo Da Vinci, a equipa criou oito imagens alteradas, mexendo os cantos da boca de Mona Lisa para cima e para baixo. Quatro das imagens tinham expressões mais tristes e as outras quatro expressões mais felizes. Um portfólio com as nove imagens, a original e as oito alteradas, foi mostrado aos participantes do estudo, que tinham que descrever as imagens como “feliz” ou “triste”.

Os investigadores acabaram por concluir que, na imagem original do quadro de Da Vinci, o sorriso de Mona Lisa era considerado por 97% das pessoas como uma expressão de felicidade.

“Realmente ficámos espantados”, revelou à AFP o neurocientista e co-autor do estudo Juergen Kornmeier, da Universidade de Freiburg, na Alemanha.

Uma vez que sempre houve dúvidas sobre se Mona Lisa está ou não a sorrir, a equipa acredita que resolveram uma questão secular.